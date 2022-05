Quanto costa un fan token? La risposta non è semplice, molti i fattori in gioco. "Il mercato è quindi fluido e passibile di stravolgimenti, ma la fotografia del momento è che il Milan - da poco - ha il gettone più prezioso d’Italia, da alcuni giorni tra i 5 e i 6 euro a unità dopo le voci sulla trattativa per il passaggio del club a Investcorp - riferisce la Gazzetta dello Sport -. I rossoneri sono sul podio mondiale dei fan token di club calcistici e hanno da poco sorpassato proprio l’Inter, come accaduto in Serie A: il dominio resta di Manchester City e Paris Saint Germain che si aggirano tra i 9 e gli 11 euro come nessuno da noi riesce a fare ormai da tempo. Alle spalle della capolista è vivissimo un duello tra Inter e Juventus (circa 4-5 euro per entrambi), in discreto vantaggio su Roma e Napoli che chiudono la top 5 in Italia e la Top 10 mondiale. Se la doppia fluttuazione – dei fan token e della criptovaluta su cui si basano – rende estremamente variabile il cambio, va sottolineato che per i tifosi l’attrattiva sono le iniziative, i premi e i concorsi, non certo la possibilità di speculare".