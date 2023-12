Dopo aver fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili tedesche, Yann Bisseck potrebbe essere convocato dal Camerun. Come conferma la Gazzetta dello Sport, Samuel Eto'o, presidente della Federcalcio camerunese, ha contattato il difensore nerazzurro per convincerlo ad accettare la convocazione con i Leoni indomabili. Il Camerun, com'è noto, è il Paese d'origine di Bisseck, che è chiaramente lusingato dalla chiamata di Eto'o e sta valutando il da farsi. Sullo sfondo c'è la Coppa d'Africa a gennaio ed Eto’o si sarebbe informato direttamente con la “sua” Inter per avere conferma sulle qualità del giocatore.