La Gazzetta dello Sport conferma: Sebastiano Esposito è pronto a dire di nuovo arrivederci all'Inter per andare a giocare altrove, nello specifico in Belgio, all'Anderlecht. Rientrato dal prestito al Basilea, l'attaccante classe 2002 oggi sosterrà le visite mediche per conto del club biancomalva, al quale sarà ceduto a titolo temporaneo con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, con possibilità di controriscatto nerazzurro per un milione (una sorta di premio di valorizzazione).