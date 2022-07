Nome nuovo per la difesa dell'Inter. Secondo quanto racconta oggi la Gazzetta dello Sport, tramite alcuni intermediari, ai nerazzurri sarebbe stato offerto David Luiz, ex Chelsea, PSG e Arsenal. Il suo contratto con il Flamengo scade il prossimo 31 dicembre e sarebbe molto forte l'idea del 35enne di tornare in Europa.

"All’Inter lo stanno valutando, senza particolare entusiasmo e a prescindere dagli altri due difensori in entrata, anche solo per riempire la casella di Ranocchia: un po’ di esperienza per tamponare può far sempre bene", scrive la Gazzetta.