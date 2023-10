Si teme un lungo stop per Paulo Dybala, ieri uscito in lacrime dal campo dell'Unipol Domus dopo un contrasto in cui è stato toccato duro sul ginocchio. Più probabile che si tratti del collaterale che dei crociati, secondo la Gazzetta dello Sport, che spiega che se dovesse esserci una lesione, nel migliore dei casi, l'argentino rischia uno stop di circa 45-60 giorni. Il rischio è di rivederlo in campo solo nel 2024, anche se ieri sera sul pullman giallorosso, andando all’aeroporto, serpeggiava un pizzico di serenità in più.

Oggi gli esami chiariranno le tempistiche, ma quel che appare certo è che, anche nella migliore delle ipotesi, l'ex Juve salterà tutte le partite (sei tra campionato ed Europa League) fino alla prossima sosta, quella di novembre, tra cui anche la sfida all’inter a San Siro del 29 ottobre e il derby del prossimo 12 novembre.