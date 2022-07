Oltre all' Inter , le altre pretendenti per Paulo Dybala stanno lavorando per capire la fattibilità dell'operazione. Secondo La Gazzetta dello Sport , il Napoli ci sta pensando. Vuole affondare il colpo e ridare lustro a un attacco senza più Mertens e Insigne . Lo stesso Dybala sembra attirato dall'idea di giocare al Maradona , restando comunque in una squadra che gioca la Champions League .

C'è poi la Roma, con Mourinho che "farebbe di tutto per avere l’attaccante ai suoi ordini". Avrebbe anche inviato qualche messaggino al giocatore. La società giallorossa ha fatto dei sondaggi, ma le iniziali richieste dell'entourage hanno messo i capitolini fuori gioco. L'obiettivo dei Friedkin resta quello di lavorare sul monte ingaggi e anche per questo è difficile se ne possa fare qualcosa se Dybala non scenderà almeno a quota 4 milioni più bonus. Ad oggi ha detto sì all'Inter per 5 più 1 legato alle presenze.

All'estero resta invece da monitorare il Manchester United, sempre alle prese con il "caso" Ronaldo.