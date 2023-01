Il momento opaco di Denzel Dumfries va superato in fretta. L'olandese serve tantissimo in campo e poi c'è anche da tener conto di un valore di mercato da non far scemare in vista della sessione estiva. L'esterno olandese sta faticando a livello fisico, ma - secondo la Gazzetta dello Sport - potrebbe essere condizionato anche dai movimenti dell'agente Rafaela Pimenta sul mercato.

"La Pimenta, infatti, è in Inghilterra, dove ha avuto diversi colloqui con le big della Premier, sfruttando pure l’ottimo Mondiale in Qatar: Chelsea, Manchester United e Newcastle sono interessate, ma serve un’offerta da 40-50 milioni per mettere le mani su Dumfries da subito. Difficile, visto che finora nella sede di viale della Liberazione non è arrivata nemmeno una telefonata esplorativa. Ma mai dire mai, perché le vie del mercato sono infinite e perché Dumfries non ha mai nascosto il desiderio di sbarcare in Premier in futuro".