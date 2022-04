Come da pronostico, sarà un derby da tutto esaurito: 75mila spettatori a San Siro per Inter-Milan di stasera, ritorno della semifinale di Coppa Italia. Un contorno spettacolare, con lo stadio milanese che torna a riempirsi dopo due anni, prima che il Covid colpisse con tutta la sua ferocia. Il 9 febbraio 2020 finì in gloria per l'Inter: da 0-2 a 4-2, Lukaku era il re del Meazza.