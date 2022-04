La Gazzetta dello Sport conferma l'importanza del derby di martedì sera non solo per la coppa, ma anche in chiave scudetto. L'esito della stracittadina, infatti, potrebbe avere ripercussioni anche sulla corsa al tricolore. E la rosea isola quattro argomenti ritenendoli i più rilevanti da qui alla fine della stagione.

La psicologia - Secondo la Gazzetta, l'Inter da questo punto di vista ha più da perdere rispetto al Milan considerando il ko dello scorso 5 febbraio. La squadra di Inzaghi potrebbe quindi prendere male un altro ko con i rivali cittadini, ma allo stesso tempo potrebbe diventare inarrestabile in caso di qualificazione.