L'ultima volta 11 mesi fa: oggi Lukaku e Lautaro torneranno ad abbracciarsi ad Appiano Gentile. Un feeling, tra i due, dentro e fuori dal campo. Una coppia perfetta che Inzaghi vuole esaltare al massimo. "Lautaro è una delle prime persone che Lukaku ha chiamato quando ha capito di voler lasciare Londra per fare il percorso inverso rispetto all’estate 2021 - racconta la Gazzetta dello Sport -. Come pure una delle prime quando l’affare si è risolto positivamente e il ritorno da miraggio si è trasformato in realtà. I due hanno scambi di opinione continui, sul loro gioco, sui movimenti, sull’aspetto psicologico: è una leadership che si moltiplica, non si divide".