Domani Inter e Juventus tornano ad affrontarsi in Coppa Italia dopo i fatti del 4 aprile. Intanto la curva juventina è tornata a far parlare di sé non certo in maniera positiva. "Durante Juventus-Napoli di domenica sera, sono stati lanciati insulti contro il presidente della Figc Gabriele Gravina, colpevole secondo la tifoseria bianconera di aver tolto la squalifica a Lukaku per la gara di domani attraverso “la grazia”.

La procura federale ha segnalato cori di discriminazione territoriale contro i napoletani, slogan partiti sempre dalla curva Sud - conferma la Gazzetta -. Lo stesso settore che, in un primo momento, era stato chiuso per i fatti di Coppa Italia del 4 aprile. Ecco perché adesso rischia la recidiva".