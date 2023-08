L'Inter pende a destra. Anche grazie ai nuovi arrivati Frattesi e Cuadrado, la squadra nerazzurra si sta dimostrando particolarmente brava nell'attaccare sul lato destro del campo come sottolinea la Gazzetta dello Sport. "Rischia di essere un asse niente male della nuova Inter, lì sulla destra - si legge -. L’ex Sassuolo ha nelle gambe una capacità di inserimento fuori dal comune. E’ probabilmente il miglior interprete italiano da questo punto di vista. Tradotto nella pratica, vuol dire aggiungere ancor più verticalità a una squadra, l’Inter, che già nell’ultima parte della scorsa stagione aveva intrapreso questa strada.

E poi c’è Cuadrado. Gli sono bastate due mezze partite in Giappone per far capire ai dubbiosi – tanti, per la verità, per via del suo passato – che all’Inter è venuto per restare protagonista. Il colombiano mette i dribbling nel portafoglio di Inzaghi. Ed era un portafoglio vuoto: i nerazzurri lo scorso anno – ma è una tendenza che viene da lontano – sono finiti ultimi nella classifica della Serie A per dribbling tentati".