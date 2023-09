Javier Zanetti è stato omaggiato per l’incredibile impegno nel sociale e ha ricevuto il premio 'Costruiamo Gentilezza nello sport', ideato da Ussi Toscana e dall’Associazione 'Cor et Amor' con la collaborazione dell’Associazione Stampa Toscana. "Per il grande impegno nel sociale da oltre 20 anni, la volontà di aiutare a realizzare i sogni dei bambini meno fortunati ed altre iniziative che raccontano il suo spessore e la sua gentilezza", la motivazione del premio come riporta la Gazzetta dello Sport.