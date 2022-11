Niente Mondiale per Joaquin Correa, escluso ieri dal Lionel Scaloni a causa di problemi al ginocchio come riporta la Gazzetta dello Sport: al suo posto chiamato Thiago Almada. "Il Tucu pensava fossero superabili e aveva minimizzato, e sembrava avesse ragione: mercoledì era entrato nella ripresa e aveva anche segnato una rete agli Emirati - scrive la rosea -. Evidentemente però la cosa è più seria del previsto, e in Argentina parlano anche di un certo fastidio di Scaloni nei confronti di Correa, che avrebbe preso alla leggera il problema fisico".