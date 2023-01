Joaquin Correa come Charles De Ketelaere: la Gazzetta dello Sport indica l'argentino e il belga come simboli degli errori di mercato di Inter e Milan. Due potenziali top che invece si stanno rivelando flop: 31 milioni per Correa, 35 per De Ketelaere.

il Tucu arrivo a Milano nell’estate del 2021 dopo il ko di Thuram. Subito doppietta all'esordio, poi solo sprazzi e tante prestazioni opache. "Un attaccante di talento, però discontinuo. Inarrestabile nei giorni di grazia, inutile nei giorni di stanca - spiega la Gazzetta -. Purtroppo per l’Inter, Correa, in questa stagione e mezza a Milano, è stato più inutile che inarrestabile e la tendenza si è accentuata in questa stagione. Inzaghi non riesce più ad accenderlo. Alla Lazio viaggiava alla media di 10 gol a stagione, 30 in tre annate. All’Inter 6 gol totali nel 2021-22 e 3 reti complessive nel 2022-23, dato migliorabile, perché mancano molte partite tra campionato e coppe varie. Le prestazioni però tendono al peggioramento, Correa è sempre più marginale nell’Inter inzaghiana. Non si sintonizza neppure più sulle frequenze di Lautaro Martinez, argentino come lui, amico e compagno di nazionale. Pare avviato a un precoce tramonto, ma non può finire così, a 28 anni". Questione di testa, probabilmente. Serve ritrovare convinzione e fiducia. Ma serve farlo subito.