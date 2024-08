Juve ko a Goteborg contro l'Atletico Madrid, intanto i tanti esuberi erano stati lasciati a casa da Motta. Il più ingombrante, ovviamente, resta Federico Chiesa, con il gong di fine mercato che si avvicina e che fa tremare i bianconeri, terrorizzati dall'eventualità di perderlo a zero a scadenza di contratto nel prossimo giugno.

Per il momento l’azzurro sembra ancora orientato a voler restare a Torino, con il rischio di non giocare mai - spiega la Gazzetta dello Sport -. A Giuntoli resta ancora la speranza di trovare una soluzione. Si parla di Roma e Premier League, ma di concreto non c'è niente.