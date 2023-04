Tra le pagine della sua edizione odierna, La Gazzetta dello Sport analizza anche il percorso che servirà all'Inter per garantirsi un posto nella prossima Champions League. Il giudizio finale sarà legato a quello che sarà l'esito del quarto con il Benfica), della semifinale con la Juve in Coppa Italia e del piazzamento in campionato. "Inzaghi è in bilico e il quarto posto potrebbe non bastare - assicura la rosea -. A complicare le cose è finito ko l’indispensabile Calhanoglu e sono out Dimarco e Skriniar. Non solo: le frequenti discussioni in campo sono il sintomo di un malessere diffuso che potrebbe deflagrare. La cura è una soltanto: l’inizio di una striscia vincente".