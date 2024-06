Dilemma di mercato ma anche tattico. In caso di permanenza all'Inter, quale sarebbe la sistemazione in campo di Valentin Carboni? Se lo domanda la Gazzetta dello Sport, considerando che il 3-5-2 di Inzaghi non prevede esterni offensivi, ruolo che pare quello più adeguato al giovane argentino.

Carboni potrebbe adattarsi solo come seconda punta - spiega la rosea -. Difficile immaginarlo come mezzala assaltatrice, per di più in una mediana già top che avrà pure Zielinski. Carboni sa muoversi tra le linee, pur rimanendo un esterno offensivo che ama partire da destra per accentrarsi sul piede forte, per cui la variante potrebbe essere il 3-4-1-2.