Record "mondiale" per Marcelo Brozovic , che contro il Giappone ha corso 16,7 chilometri, primato assoluto di un calciatore in una Coppa del Mondo. Il croato ha battuto il precedente record che apparteneva sempre a lui, i 16,3 chilometri contro la Russia nel 2018.

"La buona notizia è per il c.t. Zlatko Dalic e per l’Inter di Inzaghi, in prospettiva. Brozovic è tornato lui. Quel che è successo contro il Giappone, due giorni fa, è illuminante - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Dalic ha prima sostituito Modric, poi Kovacic. Ha smontato uno dei reparti di centrocampo più forti del Mondiale. E l’ha rimontato con altri interpreti, ripartendo però sempre da Brozo. Lui resta dentro, i motivi sono quelli: condizione fisica in grande crescita, bravura estrema nel condurre anche se stesso oltre i propri limiti. Il suo Mondiale questo racconta".