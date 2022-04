Sono tre - secondo la Gazzetta dello Sport - i calciatori indispensabili per Simone Inzaghi. Brozovic è il leader tecnico, Barella i polmoni della squadra e Dumfries il motorino in fascia. A oggi, a loro tre, il tecnico nerazzurro non vorrebbe mai rinunciare.

BROZOVIC - Esiste un’Inter con Brozovic e una senza. Il croato è il vero insostituibile per Inzaghi, che non ha centrocampisti simili. Marcelo è un catalizzatore di palloni, un play moderno che abbina qualità e quantità: è l’uomo che gioca più palloni e corre di più, unico da quando Spalletti lo ha reinventato regista.