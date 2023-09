Inzaghi contro Pioli per lo scudetto: la Gazzetta dello Sport ripropone il duello. Il tecnico del Milan ha però già vinto quel tricolore che manca tremendamente al collega nerazzurro. "Inzaghi non ha vinto lo scudetto, eppure la sua Inter, nel biennio 2021-23, in Serie A ha fatto registrare numeri pari o migliori rispetto al Milan. Le cifre non sono il vangelo, vanno interpretate, però ci parlano di quanto possa essere competitiva o meno una squadra - si legge -. Il dato della differenza reti, per esempio: più 81 l’Inter “inzaghiana” nel biennio 2021-23; più 59 il Milan “pioliano”. Ventidue gol di differenza, tutti concentrati alla voce gol fatti, 155 contro 133, perché i gol subiti sono stati gli stessi, 74 ciascuno. Questa statistica ci parla di una fase offensiva interista superiore e non di poco, di un parco attaccanti giocoforza migliore. Non solo, nei derby delle semifinali di Champions a primavera l’Inter ha esercitato uno strapotere fisico-tecnico".

Ma allora perché Inzaghi non ha vinto lo scudetto e Pioli sì? "Nella sua prima stagione a Milano, Inzaghi, all’intervallo di Inter-Milan del 5 febbraio 2022, aveva lo scudetto in tasca. Se si fosse preso quel derby, sarebbe volato via, ma in tre minuti fatali, tra il 75’ e il 78’, il Milan rovesciò il risultato, da 0-1 a 2-1, e più avanti, complice la sciagurata sconfitta dell’Inter a Bologna, lo scudetto se lo appuntò Pioli. È opinione abbastanza diffusa che l’Inter abbia buttato via quel titolo ed è difficile ribattere. Diverso lo sviluppo dello scorso campionato, dominato dal Napoli, anche se Inzaghi ai primi di gennaio aveva battuto Spalletti a San Siro, dimostrazione di come la squadra non fosse così lontana per valori dai futuri campioni d’Italia. Qui forse ha inciso la scelta di obiettivi diversi, Inzaghi ha preferito puntare sulla Coppa Italia (vinta) e sulla Champions, sfumata in finale contro il City. Inzaghi è un allenatore “copetero”, amante del brivido secco che regala una partita a eliminazione diretta. È bravo nella strettoia di una notte senza paracadute, dentro o fuori. Perde colpi sul tempo lungo di un campionato, come dimostrano le 12 sconfitte della scorsa stagione". Ma quest'anno la musica pare differente...