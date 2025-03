La notizia è di ieri e non farà certamente piacere a quelli che gufano l'Inter: il Bayern, in un colpo solo, ha perso Davies e Upamecano. Entrambi infortunatisi con le rispettive nazionali: il canadese ha già terminato la stagione, mentre il francese sarà fuori un mese e mezzo.

"Contro l’Inter, in Champions League (8 e 16 aprile), il Bayern sarà quindi senza gran parte della difesa titolare - sottolinea la Gazzetta -. Considerato che anche Manuel Neuer (polpaccio) è attualmente fuori causa, ma si spera in un recupero miracoloso, la retroguardia dei bavaresi al momento è composta così: Jonas Urbig, nazionale Under 21, in porta; Konrad Laimer esterno destro, Eric Dier e Kim, che ha recuperato dal malanno al tendine d’Achille, come centrali, e Hiroki Ito a sinistra. Come alternative Raphael Guerreiro, jolly di fascia".

Difesa in piena emergenza, dunque, per Kompany.