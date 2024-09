Niente Nazionale, c'era da mettere a posto il naso per la sinusite, ma Nicolò Barella ha già messo nel mirino i prossimi impegni nerazzurri e, in particolare, il derby del 22 settembre.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, il calendario compresso lo ha portato a operarsi durante la sosta e a marcare visita giusto prima delle sfide a Francia e Israele. Il c.t. Spalletti si è fatto andare giù la cosa, anche perché, soprattutto in questo momento, la priorità del centrocampista non può che chiamarsi Inter.

Il centrocampista nerazzurro si sta ricaricando dopo aver staccato pochissimo tra Europeo e rientro ad Appiano per l'inizio della nuova stagione. Monza, City e poi Milan i prossimi appuntamenti segnati in rosso sul suo calendario. In questa fase del recupero post-operatorio, è stato sconsigliato a Nicolò di presentarsi ad Appiano ma, dopo i tre giorni di pausa per tutti, da martedì ci sarà anche lui assieme ai compagni senza bisogno di maschera protettiva.

Peraltro, lui nei derby non ha ancora segnato e il gol al Milan è un altro degli obiettivi ancora da raggiungere. Un'impresa che gli è riuscita con la maglia del Cagliari nel gennaio 2018.