Concentrazione massima, in testa solo il derby: la Gazzetta dello Sport propone l'analisi sul momento di Nicolò Barella, protagonista atteso dell'Euroderby. Immerso tra le canzoni di Ultimo e tra l'abbraccio della famiglia, il centrocampista nerazzurro punta il Milan. "Barella sta evitando contatti con l’esterno. Non che sia tipo da vita mondana, in genere. Ma sa benissimo che queste e le prossime non saranno giornate normali - si legge -. Anche ad Appiano, gli scherzi e le battute stanno lasciando più spazio al silenzio. Ad Appiano sono appese alcune foto del Triplete, con la Champions nelle mani di José Mourinho e Diego Milito. Barella passa e osserva.

E in queste ore accade molto spesso che si soffermi, immaginando, sognando un replay. Ai sogni si affiancano le domande. Ad Appiano lavorano ancora, in diversi settori, dalla comunicazione allo staff medico, alcune persone presenti pure in quel 2010 da sogno. E dunque è andata così: Barella più volte si è informato, ha chiesto le sensazioni di quei giorni, le attese e le gioie, anche i comportamenti dei giocatori di allora". Nel 2010, Barella aveva 13 anni e i suoi occhi si riempivano di nerazzurro. Ora la storia può farla lui con i suoi compagni.