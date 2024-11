L'Arsenal arriverà a San Siro mercoledì sera, per sfidare l'Inter in Champions League, dopo aver disputato la 'partita più brutta della sua stagione'. Così la Gazzetta dello Sport definisce la sconfitta incassata dai Gunners sul campo del Newcastle, un 1-0 che ha denunciato diversi problemi su tutti i due lati del campo. Se il gol che ha deciso il match è arrivato da sinistra, la zona in cui si sta sentendo la mancanza dell'infortunato Calafiori, la casella ferma a zero delle reti realizzate è il prodotto logico di un solo tiro in porta effettuato a fronte di un 60% di possesso palla. Troppo poco per pensare di portare a casa tre punti in un campionato competitivo come la Premier League.

Ora gli inglesi dovranno resettare e inserire il file europeo, pensando a reagire contro i nerazzurri, come peraltro si è augurato subito dopo la partita il manager Mikel Arteta. In tal senso potrebbe aiutare il ritorno di Martin Ødegaard, il cui recupero verrà valutato nelle prossime ore, prima della partenza per Milano.