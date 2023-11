Si avvicina il rientro in campo per Marko Arnautovic. Non c'è chance, come scrive La Gazzetta dello Sport, di rivederlo in campo contro l'Atalanta nel prossimo fine settimana, ma secondo la rosea salgono le possibilità di rivederlo nella lista dei convocati per la trasferta di Champions League a Salisburgo. L'attaccante e Inzaghi ci sperano.