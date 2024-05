Dopo il ko inaspettato con il Sassuolo, appena il secondo del campionato, l'Inter ieri è tornata ad allenarsi alla Pinetina. Unico assente - come conferma la Gazzetta dello Sport - resta Acerbi, con il difensore che ha lavorato di nuovo in solitaria. Per il resto, gruppo al gran completo.

In vista dell'anticipo di venerdì a Frosinone, possibile che Inzaghi opti ancora per un po' di turnover come a Reggio Emilia. Dal 1' potrebbero tornare Dimarco e Thuram, mentre ci si aspettano avvicendamenti in difesa. Che sia anche arrivato il momento di far rifiatare Mkhitaryan?