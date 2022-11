Pasquale Mazzocchi a gennaio non si muoverà da Salerno. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, l'infortunio al ginocchio lo terrà lontano dai campi fino a metà febbraio e questo ha allontanato le squadre interessate almeno per il prossimo mercato. "Il calciatore della Salernitana ha preferito sottoporsi ad un intervento chirurgico effettuato dal professore Cerulli alla clinica Villa Margherita di Roma per la ricostruzione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro - scrive la rosea -. Per Mazzocchi, nel mirino di Inter, Roma e Napoli, ogni discorso di mercato è rinviato a giugno".