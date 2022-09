"Tonali contro Barella e aumenterà il rimpianto per aver bucato il secondo Mondiale di fila, perché in Qatar i due centrocampisti avrebbero tenuto su l’Italia". Lo scrive stamane la Gazzetta dello Sport che individua nello scontro a metà campo tra i due azzurri un altro snodo cruciale per il derby di sabato. "Il bilancio dei sette precedenti pende dalla parte di Barella, quattro vittorie a due, più un pareggio. Tonali sconta le due sconfitte subite contro l’Inter quando giocava nel Brescia. Di fatto né la partita di sabato né quelle che seguiranno risponderanno alla domanda su chi sia più forte. Impersonano un dualismo di cui c’è bisogno, il nostro calcio ha fondato molte delle sue fortune sulle grandi rivalità. Tonali e Barella esprimono un antagonismo che durerà a lungo e migliorerà tanti ragazzi. È un incrocio alla pari".