Quello di questa sera sarà un derby da tutto esaurito. Sono infatti oltre 75 mila i paganti per assistere a Milan-Inter, con i rossoneri che - ricorda La Gazzetta dello Sport - rischiano di registrare il record d'incasso della loro storia in Serie A. Secondo la rosea il pubblico milanista oggi interromperà la contestazione contro la proprietà e tornerà a cantare per sostenere la squadra, con la Curva Sud che arriverà in corteo al Meazza e accoglierà

l'arrivo del pullman della squadra.

Prima del fischio d'inizio, inoltre, sono previste la presentazione del nuovo acquisto Santiago Gimenez e la premiazione di Andriy Shevchenko per l'ingresso nella Hall of Fame rossonera.