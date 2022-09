Non sarà una partita di cartello: è solo un'amichevole. Ma è sempre la nazionale italiana di calcio. Eppure per la Rai non c'è possibilità di giocare contro l'Austria il 20 novembre al Prater di Vienna contro l'Austria. Perché? Come spiega il Corriere della Sera, la tv titolare dei diritti degli azzurri non vuole spostare "Ballando con le stelle". La Figc aveva proposto di giocare alle 19, la Rai ha chiesto di anticipare alle 18.30 concedendo la diretta su Raisport. A quel punto si è preferito rinviare di un giorno: la gara si giocherà alle 20.45, alla fine della prima partita del Mondiale tra Qatar e Ecuador.