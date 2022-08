Il Corriere della Sera analizza oggi la situazione generale delle squadre di vertice puntando soprattutto sull'anomalia di una stagione spezzata in due dal Mondiale. "Siamo appena partiti e la lista degli infortunati, anche quelli eccellenti, è lunghissima. L’ultimo è Romelu Lukaku - riporta il Corsera - L’altra controindicazione di questa strana stagione è che, giocando ogni tre giorni, una crisi prolungata può rovinare tutto. Una cosa è certa: non sarà il solito girone d’andata in cui tutti si studiano, stavolta arrivare alla sosta in grave ritardo di classifica potrebbe costare caro, carissimo. Gennaio è lontano il mercato di riparazione potrebbe non essere abbastanza per risolvere situazioni pesanti, anche perché i soldi sono pochi. Chi sta fuori oggi, gioca la prossima: più che un’opportunità, una necessità. La panchina lunga, che con le cinque sostituzioni ha già preso tutta un’altra importanza, ora farà davvero la differenza".