Nonostante la presenza nella nazionale svizzera di Kobel, portiere finalista della Champions League con il Borussia Dortmund, Yann Sommer resta il titolare della squadra che l'Italia affronterà negli ottavi di finale degli Europei.

E' reduce da una "papera" contro la Germania annullata dal Var su un tiro non impossibile di Andrich e a settembre probabilmente cederà lo scettro proprio al più giovane Kobel, ma ad oggi non si discute e continua a cercare nuove metodologie. Uno storico mental coach, la meditazione, gli allenamenti con degli enormi pupazzi che gli fanno da "blocco" in area per avere più difficoltà in uscita e dei mini punching ball introdotto dal preparatore dei portieri Foletti (amico dell'interista Spinelli). Uno strumento molto utilizzato nel futsal per allenare le uscite. Infine gli occhiali scuri high tech che allenano la visione e la reattività del cervello.