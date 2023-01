Nessuna deadline per Milan Skriniar, ma a questo punto la trattativa con l'Inter per il rinnovo è in una fase di stallo. Ne scrive oggi il Corriere della Sera, ricordando che al momento non sono previsti incontri con l'entourage e che se non ci saranno ulteriori passi avanti da febbraio il giocatore potrà accordarsi liberamente con chi vorrà. In pole, se sarà addio con i nerazzurri, c'è sempre il Paris Saint-Germain, "che lo ha corteggiato a lungo in estate, senza mai affondare il colpo con un’offerta che fosse ritenuta congrua dall’Inter".