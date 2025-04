La sfida tra Inter e Bayern Monaco non è solo sul campo di gioco. Come spiega oggi il Corriere della Sera, entrambe le società hanno infatti messo nel mirino l'esterno brasiliano Luis Henrique, 23 anni, sotto contratto con l'Olympique Marsiglia fino al 2028 e valutato già 29 milioni di euro.

Trattative in corso tra il ds dei francesi, Benatia, e Beppe Marotta che punta sulla necessità dell'OM di fare cassa prima del 30 giugno per ragioni di bilancio. Potrebbe già essere aggregato alla truppa interista per il Mondiale per club. Bayern permettendo.