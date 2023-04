Tutti sotto esame. La sconfitta in casa contro il Monza ha lasciato tanta amarezza nella pancia del Meazza e ora i dirigenti chiedono conto. In primis a Inzaghi, spiega il Corriere della Sera: i dirigenti hanno infatti prima parlato con il tecnico del rendimento troppo diveso tra Coppe e campionato e poi hanno dato vita a una riflessione tra loro.

L'Inter è quinta e mercoledì attende il Collegio di Garanzia che potrebbe ridare 15 punti alla Juventus. "La mancata partecipazione alla prossima edizione della coppa comporterebbe a fronte di minori entrate l’inevitabile cessione di qualche big. O, in alternativa, la mancata ridiscussione di rinnovi oppure la negoziazione dei prolungamenti a cifre più basse. Questo è il messaggio che la società intende trasferire ai giocatori, non immuni da responsabilità", scrive il Corsera, che evidenzia come sia "sotto gli occhi di tutti la differenza di impegno, abnegazione e concentrazione nelle coppe rispetto alla gare di A".