La penultima giornata del campionato, come tutte le altre in precedenza, si giocherà senza contemporaneità. Solo all'ultimo turno, se ci sarà ancora qualcosa in ballo, Inter e Milan inizieranno la gara insieme. "La non contemporaneità con la gara del Milan, per esigenze televisive, è un ostacolo ulteriore - si legge sul Corriere della Sera -. L’obbligo di vincere è sempre lo stesso, il risultato dei rossoneri, positivo o negativo che sia, influenzerà comunque la gara di Cagliari. La partita doveva essere una formalità, si è trasformata in uno scontro vitale per entrambe, in cui il pareggio serve a poco".