Lo stadio del futuro di Milan e Inter è arrivato alla Fase 2. Sarebbe stato inimmaginabile, si legge oggi sul Corriere della Sera, fino a qualche settimana fa. E invece Palazzo Marino sta studiando le carte del Docfap presentato dai club e ha dato il via alla pubblicazione dell'avviso pubblico per tastare l'interesse di altre realtà attorno allo stadio.

Il bando durerà una trentina di giorni, in assenza di altre offerte partirà la trattativa privata con Milan e Inter per la vendita. Possibile un nuovo braccio di ferro sui costi, perché i club chiederanno al Comune di Milano di scontare i costi per demolizione e bonifica. La deadline è settembre, meglio ancora sarebbe arrivare all'accordo entro l'estate.