Il destino di Ionut Radu sembra segnato, almeno per quel che riguarda il suo passaggio all'Inter. L'estremo difensore è stato protagonista in negativo contro il Bologna ed è uscito in lacrime dal Dall'Ara. "Il giorno dopo è scivolato tra abbracci fraterni e pacche sulle spalle dei compagni - si legge sul Corriere della Sera - L’errore di Bologna rischia di far perdere lo scudetto all’Inter. Il 24enne romeno, secondo portiere da due stagioni, a giugno se ne andrà, forse all’estero, più probabile in una neopromossa in Italia, anche se c’è lo scoglio di un ingaggio alto: 1,8 milioni netti".