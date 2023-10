Il video dell’arbitro Juan Luca Sacchi che non stringe la mano alla collega assistente Di Monte nel tunnel prima di Lecce-Sassuolo 1-1 di venerdì avrà delle conseguenze severe per il direttore di gara: come riferisce oggi il Corriere della Sera, infatti, il designatore Rocchi lo bloccherà almeno una partita.

"L’episodio, esploso sui social, è avvenuto prima dell’ingresso in campo delle squadre: Juan Luca Sacchi saluta il capitano dei neroverdi Ferrari e poi, per fare lo stesso col leccese Strefezza, gli viene la pessima idea di saltare bellamente la sua assistente Francesca Di Monte, guardalinee internazionale della sezione di Chieti, che resta visibilmente (e giustamente) esterrefatta" scrive il giornale, ricordando poi che Sacchi era stato già fermato lo scorso gennaio dopo Monza-Inter 2-2 per aver fischiato in anticipo un falo inesistente sul gol di Acerbi, vanificando l'intervento del VAR.