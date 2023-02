La lite Lukaku-Barella a Marassi è al centro della discussione anche sul Corriere della Sera. Il belga ha reagito in modo scomposto, così come Barella rimprovera fin troppo spesso i compagni e la cosa era già emersa lo scorso settembre. Oggi ci sarà un'analisi più approfondita ad Appiano Gentile e i due (secondo il quotidiano) potrebbero anche incorrere in una multa.