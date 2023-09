Con un gioco di parole, il Corriere della Sera le chiama oggi "punte di domanda". Lautaro Martinez e Olivier Giroud. I bomber verso il derby. Uno tornerà in Italia solo 48 ore prima della partita, dopo una possibile staffetta con Julian Alvarez, l'altro potrebbe non essere al 100% per un problema a una caviglia. E' già tornato a Milano, ha una leggera distorsione e lavora per esserci. Se non ce la farà, il piano B è Jovic, oppure occhio a Okafor, anche perché il serbo non si è mai allenato non i nuovi compagni.

Tra Lautaro e Giroud c'è in ballo anche un record, visto che hanno segnato in tutte e tre le prime giornate di campionato. Batistuta del '94/'95 è lontano, a 11, ma intanto entrambi proveranno a non rompere l'incantesimo.