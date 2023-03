Parte con un piccolo flash preso direttamente della Storia l'articolo di presentazione di Porto-Inter pubblicato oggi sul Corriere della Sera : "E' vero che qui non ha vinto nemmeno l’armata di Napoleone ma a Simone Inzaghi e alla sua Inter basta più modestamente un pareggio per tornare dodici anni dopo fra le migliori otto d’Europa", si legge.

Non un risultato banale in trasferta per una squadra che, nel 2023, lontano da San Siro, ha gioito solo a Cremona in rimonta. "Ma questa è la Champions, questa è una notte che da sola vale 20 milioni di entrate extra. E l’Inter sa come trasformarsi, perché lo ha già fatto: la squadra nervosa e pasticciona quando va in svantaggio a Bologna o a La Spezia è molto diversa da quella che si era trovata sotto al Camp Nou nella sfida decisiva di ottobre, ma aveva saputo rispondere colpo su colpo ai dominatori della Liga", si evidenzia nel pezzo del quotidiano milanese.