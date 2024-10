Al sorriso della milanese in casa, fa da contraltare la milanese in trasferta, andata ancora una volta ko in Europa con tanti, troppi rimpianti. La squadra di Fonseca fa tanti regali ad un Bayer Leverkusen, fermato solo dalle grandi parate di Mike Maignan. Ma nel secondo tempo tira fuori l'ardore del diavolo e cerca un risultato che probabilmente meriterebbe, senza mai trovarlo. Troppo arrendevole e timida nell'approccio alla Champions e troppo poco tempo giocato con determinazione e sangue agli occhi che 'spaventano' anche Xavi Alonso senza però complicargli più di tanto la conquista dei tre punti, appuntamento - quello con la vittoria - al quale i milanisti non si sono ancora presentati.

Diverso l’umore dei cugini, "che rispettano il copione" e segnano quattro gol alla Stella Rossa. Poker che arriva dopo "un’ora in cui non tutto non tutto fila come dovrebbe e vengono alla ribalta i limiti di attenzione e di continuità che penalizzano i nerazzurri dall’inizio della stagione", ma il turnover scelto da Inzaghi per gestire le energie fisiche e nervose, toglie al piacentino qualche 'certezza' ma allo stesso tempo dà e come. "Gli attaccanti di scorta segnano e lo fa anche Lautaro, partendo dalla panchina, terza rete in tre giorni. E quando gira il Toro, l’Inter diventa quasi imbattibile".