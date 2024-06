E' stato il più applaudito dai tifosi presenti ieri al campo di allenamento della nazionale italiana, ma Nicolò Barella è ancora in dubbio per Italia-Albania. Il centrocampista, spiega il Corriere della Sera, ieri ha fatto solo corsa dritta e qualche palleggio. Oggi proverà cambi di direzione e a calciare. Trapela ottimismo dal clan azzurro, ma bisognerà vedere se Spalletti rischierà il giocatore migliore della squadra all'esordio o se lo preserverà per Spagna e Croazia.