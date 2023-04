Inzaghi si prepara ad Inter-Fiorentina senza Calhanoglu, Skriniar e Dimarco (e D’Ambrosio squalificato), ma ritrovando i recuperati Bastoni e Gosens . Sullo sfondo c'è anche l'imminente semifinale di andata in Coppa Italia, martedì a Torino.

"È il momento quindi - scrive oggi il Corriere della Sera - di vedere se Brozovic cambia passo in regia. E se Lukaku, tornato dal Belgio con quattro gol segnati a Svezia e Germania, trova un po’ di continuità anche in Italia, non solo nei gol ma anche nell’intesa con Lautaro, che però è tornato giovedì dall’Argentina e oggi potrebbe lasciare spazio a Correa".