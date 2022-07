Il Corriere della Sera dedica una parte della sua pagina di mercato all'Inter e alle sue mosse. Se per Skriniar sembra improbabile che lo stallo con il PSG possa protrarsi oltre le prossime 24 ore, ci sono novità sul fronte Sanchez. Alla punta sono stati offerti 4 milioni di euro per la risoluzione, lui vorrebbe prima trovare una destinazione ma a 5 potrebbe accettare l'addio immediato. Inzaghi, nel frattempo, ha dichiarato che quattro punte davanti bastano, ma per il quotidiano potrebbe essere "pretattica". "Sembra un azzardo — per chi punta ad arrivare in fondo ovunque — affidarsi solo a 4 attaccanti, con Dzeko che va per i 37 anni e Correa che non brilla certo in fase di realizzazione. E Dybala è lì che aspetta, ma non all’infinito".