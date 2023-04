Simone Inzaghi e la sua Inter vanno incontro a una semifinale di ritorno di Coppa Italia in cui devono superare tutta una serie di numeri contrari. I nerazzurri non centrano la seconda finale del torneo in fila da dodici anni, la Juventus ha sempre vinto i confronti diretti in semifinale e la squadra non vince due partite di fila da due mesi (Udinese e Porto).

In compenso, scrive il Corriere della Sera, "il momento difficile, soprattutto quello degli attaccanti, sembra alle spalle, in campionato si è sbloccato anche Lukaku su azione — adesso manca solo Dzeko a digiuno dalla Supercoppa del 18 gennaio — e pazienza se l’Empoli in questo 2023 è la squadra più tenera del campionato (appena 7 punti fatti). Quel che conta in certi momenti chiave della stagione, è soprattutto la testa. E l’Inter sembra finalmente aver tradotto sul campo l’appello dell’allenatore alla compattezza e anche il fatto di aver vinto una partita con nove giocatori diversi rispetto alla formazione titolare di Champions è un segnale importante. Battere la Juve per la prima volta in questa stagione sarebbe un’altra botta di autostima non indifferente, anche perché Allegri è il collega che più fa soffrire Inzaghi".