Quella in programma oggi allo 'Zini' di Cremona "sarà la sfida tra la squadra che fa meno dribbling (l’Inter) e la terzultima in questa graduatoria, la Cremonese". Lo scrive il Corriere della Sera in un breve pezzo di anticipazione del match, parlando di "due squadre senza fronzoli insomma, amanti delle ripartenze, al di là della notevole differenza di qualità e di classifica. La Cremonese non ha mai vinto, anche se con Ballardini non ha ancora perso, dopo aver beffato ai rigori il Napoli in Coppa Italia e pareggiato a Bologna. L’Inter in campionato non è mai tornata da una trasferta senza aver subito gol, ma Inzaghi non sembra trovare rimedio al problema".