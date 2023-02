Romelu Lukaku è tornato nel momento giusto. E' sul percorso del belga che si concentra oggi il Corriere della Sera . "I diciotto giorni che separano l’Inter dalla sfida del Do Dragao sono l’ideale per crescere ulteriormente e puntare tutto sull’accesso ai quarti, ben sapendo però che anche il Porto mercoledì ha schierato quattro giocatori ( Otavio, Galeno, Uribe, Evanilson ) che non erano nemmeno attesi in campo e che quindi saranno più forti a metà marzo, a parte ovviamente Otavio che è stato espulso".

Più a lungo termine, l'obiettivo è restare a Milano. In questi mesi dovrà spingere per convincere la dirigenza interista a rinnovare il prestito dal Chelsea. "Visto lo stacco di testa sul cross di Barella e la reattività dopo la respinta del palo, il percorso per il ritorno del vero Lukaku, quello che era partito due anni fa per Londra, è (quasi) compiuto", si legge sul Corsera. Gli servirà la miglior condizione possiibile, per un importante finale di stagione.